Fußball-Landesklasse 3: Am vergangenen Sonntag war der 1. FSV Nienburg gegenüber dem SV Eintracht Osterwieck machtlos und wurde mit 2:5 (1:4) vom Platz gefegt.

2:5 – 1. FSV Nienburg verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SV Eintracht Osterwieck

Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:4).

Nick Schmidt traf für den SV Eintracht Osterwieck in Spielminute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Osterwiecker legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (32.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Es blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Bereits vier Spielminuten später konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Lietz (59. Ebeling), Neumeister (64. Baer), Dauch, Kober (46. Finze), Günther, Zenker, Schmilorz (85. Hensel), Kümmel, Brauer, Lehmann

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Gens (64. Großhennig), Klein (46. Badstübner), Kessler (46. Hildach), Stingl, Sobert, Diefert (64. Badstübner), Meyer, Krumpach, Schmidt, Steinke (64. Bormann)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53