Fußball-Landesklasse 3: Der Heimbonus half dem 1. FSV Nienburg am Sonntag nicht, als er sich vor 53 Zuschauern mit 2:5 (1:4) gegen den SV Eintracht Osterwieck geschlagen geben musste.

Nienburg/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:5 (1:4).

Nick Schmidt traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Osterwiecker legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (32.).

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Malte Bormann den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (73.). Damit war der Triumph der Osterwiecker gesichert. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Neumeister (64. Baer), Lietz (59. Ebeling), Günther, Lehmann, Kümmel, Brauer, Dauch, Zenker, Schmilorz (85. Hensel), Kober (46. Finze)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Krumpach, Meyer, Sobert, Diefert (64. Badstübner), Stingl, Steinke (64. Bormann), Gens (64. Großhennig), Schmidt, Klein (46. Badstübner), Kessler (46. Hildach)

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53