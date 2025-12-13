Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war der SV Langenstein gegenüber dem FC Einheit Wernigerode II machtlos und wurde 2:4 (1:0) besiegt.

Halberstadt/MTU. Der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Christoph Pinta mit einem Strafstoß für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 56 wurde das Gegentor durch Franz Vollmer erzielt.

56. Minute SV Langenstein auf Augenhöhe mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Schon drei Spielminuten später konnte Kai Kläfker (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 4:2 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Hoeft (64. Eichstaedt), Götting, Hanke, Schulze (64. S. Bellan), Schulmeyer (64. M. Bellan), Pinta, Priese (81. Herrmann), Eska (83. Holtzheuer), Rappe, Ferdenus

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kläfker, Leventyüz, Böhme, Bogumil, Danielack, Vollmer (85. Kläfker), Reitmann, Ibrahim (90. Ulrich), Beddigs, Foltis

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71