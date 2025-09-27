Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Heimverein SC Germ.1993 Kroppenstedt gegen den Blankenburger FV ein 2:2 (1:2)-Unentschieden.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Julian Yannik Matthes (10.) erzielt wurde.

Unentschieden. Blankenburgs Simon Müller konnte seinem Team in Minute 27 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kroppenstedt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Hoffmann, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erreichen (84.). Der SC Germ.1993 Kroppenstedt rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SC Germ.1993 Kroppenstedt – Blankenburger FV

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Geick – Tobisch, Liehr (82. Kaczur), Stein (46. Sommermeyer), Hoffmann, Conrad (46. Zeppernick), Bode, Peschek, Seibert, Böttger (46. Burger), Helbig

Blankenburger FV: Rockstedt – Lepetit (46. Pluskat), Alhndi, Müller, Heindorf, Reinhardt, Matthes (68. Schnabel), Baumgartl (87. Scheppers), Kuhbach, Schröder, Krause

Tore: 1:0 Manuel Hoffmann (9.), 1:1 Julian Yannik Matthes (10.), 1:2 Simon Müller (27.), 2:2 Manuel Hoffmann (84.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Hans-Jürgen Winterfeld; Zuschauer: 63