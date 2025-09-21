Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (24.).

Minute 24 FSV Grün-Weiß Ilsenburg II auf Augenhöhe mit SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Tobisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erlangen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Reuss, Hanns, Gödeke, Berndt, Jungermann (7. Klaus), Hotopp, Watanabe (83. Kuthe), Hinze (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Sielaff (76. Hess)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Böttger, Hoffmann, Helbig, Liehr (82. Mohr), Bode (72. Zeppernick), Conrad, Tobisch, Stein, Peschek, Kaczur (43. Burger)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122