Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Am Sonntag haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Marcel Reuss für Ilsenburg traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (24.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Schon drei Spielminuten darauf konnte Tobisch (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kroppenstedt erzielen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Watanabe (83. Kuthe), Hinze (90. Kiefer Morobel), Jungermann (7. Klaus), Bollmann, Berndt, Hanns, Hotopp, Sielaff (76. Hess), Reuss, Gödeke

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Helbig, Stein, Bode (72. Zeppernick), Tobisch, Hoffmann, Liehr (82. Mohr), Kaczur (43. Burger), Conrad, Peschek, Böttger

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122