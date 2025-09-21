Für den Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II endete das Spiel gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Daniel Tobisch den Ball ins Netz (24.).

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Tobisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Kroppenstedter Team errang (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hotopp, Watanabe (83. Kuthe), Jungermann (7. Klaus), Sielaff (76. Hess), Bollmann, Hinze (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Hanns, Reuss, Berndt

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Peschek, Tobisch, Böttger, Stein, Liehr (82. Mohr), Bode (72. Zeppernick), Hoffmann, Conrad, Helbig, Kaczur (43. Burger)

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122