Für den Gastgeber FSV Grün-Weiß Ilsenburg II endete das Duell mit dem SC Germ.1993 Kroppenstedt am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 2:2 (1:1)-Punkteteilung.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Marcel Reuss das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Daniel Tobisch (24.) erzielt wurde.

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 24

Unentschieden. Ilsenburgs Robin Gödeke konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nach wenigen Momenten gelang es Tobisch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Kroppenstedter zu erlangen (68.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Ilsenburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze (90. Kiefer Morobel), Bollmann, Hanns, Sielaff (76. Hess), Gödeke, Hotopp, Jungermann (7. Klaus), Watanabe (83. Kuthe), Reuss, Berndt

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Liehr (82. Mohr), Helbig, Tobisch, Böttger, Conrad, Kaczur (43. Burger), Bode (72. Zeppernick), Hoffmann, Peschek, Stein

Tore: 1:0 Marcel Reuss (10.), 1:1 Daniel Tobisch (24.), 2:1 Robin Gödeke (65.), 2:2 Daniel Tobisch (68.); Schiedsrichter: Steffen Grafe (Barby); Assistenten: Marcel Mönner, Nick Seydlitz; Zuschauer: 122