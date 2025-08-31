Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV haben sich am Sonntag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Gleich nach Anpfiff schoss Marinus Hartmut Udo Hotopp das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

Minute 43: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 2:0 Vorsprung

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das rettende Tor für den Blankenburger FV fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Simon Müller den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Blankenburger Team errang (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Palka, Berndt (73. Sielaff), Hanns, Gödeke, Donner, Hinze (70. Watanabe), Bollmann, Hotopp (70. Urban), Habel (73. Reuss), Jungermann

Blankenburger FV: Effler – Heindorf (87. König), Müller, Reinhardt, Kupke, Matthes, Kuhbach, Schröder (90. Pluskat), Krause, Lepetit (46. Klebe), Schinke (46. Schnabel)

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205