Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:5 (0:2).

Patrick Burger (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Daniel Tobisch (30.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 30

Die Kroppenstedter erhöhten noch einmal. Mit einem Doppelpack von Felix Helbig erlangte der SC Germ.1993 Kroppenstedt einen kaum einholbaren Vorsprung. Dann gelang es den Nienburgern, die Dominanz der Kroppenstedter nochmal herauszufordern. Andreas Knop verschaffte seinem Team drei weitere Tore (66., 70., 72.). Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Helbig schoss und traf in Spielminute 73 ein weiteres Mal. Spielstand 5:3 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FSV Nienburg noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Tim Ebeling (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 95 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SC Germ.1993 Kroppenstedt

1. FSV Nienburg: Held – Lietz (55. Ebeling), Reichel (75. Stöhr), Knop, Kober, Schmidt, Kümmel, Finze (40. Neumeister), Schmilorz, Hensel, Zenker (59. Lehmann)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Peschek, Stein, Seibert, Böttger, Gruhle (77. Fischer), Helbig, Tobisch (90. Geick), Liehr (16. Burger), Bode, Sommermeyer

Tore: 0:1 Patrick Burger (21.), 0:2 Daniel Tobisch (30.), 0:3 Felix Helbig (52.), 0:4 Felix Helbig (57.), 1:4 Andreas Knop (66.), 2:4 Andreas Knop (70.), 3:4 Willi Lehmann (72.), 3:5 Felix Helbig (73.), 4:5 Tim Ebeling (90.+5); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Michael Wollheim, Niclas Pöschel; Zuschauer: 49