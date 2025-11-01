Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem 1. FSV Nienburg am Samstag nicht, als er sich vor 40 Zuschauern mit 1:4 (0:2) gegen den SV Langenstein verabschieden musste.

Nienburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Langenstein beobachten.

Kevin Rappe traf für den SV Langenstein in Spielminute 14 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Langensteiner legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze (22.).

22. Minute: 1. FSV Nienburg mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es lief nicht gut für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Langensteiner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Finze (78. Kober), Zenker, Schmilorz, Günther, Ebeling (52. Schmidt), Hensel, Lehmann (52. Lietz), Kümmel (69. Reichel), Neumeister, Dobrin

SV Langenstein: Eitz – Götting (82. Schulmeyer), Rappe, Neutzner (65. Holtzheuer), Gifhorn (82. Herrmann), Schulze, Priese, Bellan (60. Liebing), Krumnow, Pinta (60. Eska), Hanke

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40