Der 1. FSV Nienburg hatte am Sonntag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck mit 2:5 (1:4).

Nienburg/MTU. Der 1. FSV Nienburg und der SV Eintracht Osterwieck haben sich am Sonntag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:5 (1:4).

Nick Schmidt (SV Eintracht Osterwieck) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Osterwiecker legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tim Stingl der Torschütze (32.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 zurück – 32. Minute

Tor Nummer drei schoss Philipp Dauch für Nienburg (37.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt (Osterwieck) und Tim Ebeling (Osterwieck) trafen in Minute 39 und 44. Tim Ebeling traf für Nienburg (69). Spielstand 4:2 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Nur vier Spielminuten darauf konnte Malte Bormann (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen (73.). Mit 5:2 verließen die Osterwiecker den Platz als Sieger. In Spielminute 76 handelte sich der SV Eintracht Osterwieck noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Eintracht Osterwieck

1. FSV Nienburg: Donath – Brauer, Kümmel, Lehmann, Lietz (59. Ebeling), Dauch, Kober (46. Finze), Günther, Neumeister (64. Baer), Zenker, Schmilorz (85. Hensel)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Kessler (46. Hildach), Klein (46. Badstübner), Meyer, Sobert, Stingl, Gens (64. Großhennig), Krumpach, Diefert (64. Badstübner), Steinke (64. Bormann), Schmidt

Tore: 0:1 Nick Schmidt (18.), 0:2 Tim Stingl (32.), 1:2 Philipp Dauch (37.), 1:3 Nick Schmidt (39.), 1:4 Nick Schmidt (44.), 2:4 Tim Ebeling (69.), 2:5 Malte Bormann (73.); Schiedsrichter: Felix Lewanscheck (Wolmirstedt); Assistenten: Felix Grünwald, Stefan Klose; Zuschauer: 53