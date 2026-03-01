Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnte sich der 1. FSV Nienburg vor 72 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 72 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Nienburger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 12. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Hensel, Schmidt (87. Brauer), Finze (76. Baer), Kümmel, Neumeister, Lehmann (57. Stöhr), Zenker, Knop (57. Reichel), Dauch (81. Ebeling), Schmilorz

SV Einheit Bernburg: Käding – Schaaf, Krug, Pundzin (86. Sokolovskyi), Haiduk, Ehrich (67. Hammermann), Fischer, Kupka (80. Kohl), Walcer, Kuhn, Kupka (56. Wendel)

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72