Der 1. FSV Nienburg errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 101 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg mit 2:0 vorne – 82. Minute

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Dusan Dobrin den Ball über die Torlinie bugsierte (82.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Nienburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Baer (62. Schmidt), Ebeling (81. Dobrin), Finze, Neumeister, Schmilorz, Hensel, Dauch (76. Kober), Lehmann, Zenker, Kümmel

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Böber (75. Fischer), Van Linthout, Gruschetzki, Gebbert (76. Goldbach), Mäkel, Hesse, Fechtner, Döltz, Bartel, Beck

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101