Der 1. FSV Nienburg erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Die 72 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten die Gäste aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Oliver Schmidt für Nienburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Eric Schmilorz (12.) erzielt wurde.

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 12. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Schmidt (87. Brauer), Zenker, Schmilorz, Finze (76. Baer), Kümmel, Dauch (81. Ebeling), Neumeister, Hensel, Lehmann (57. Stöhr), Knop (57. Reichel)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (67. Hammermann), Walcer, Kupka (80. Kohl), Schaaf, Fischer, Kupka (56. Wendel), Krug, Haiduk, Pundzin (86. Sokolovskyi), Kuhn

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72