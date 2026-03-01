Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der 1. FSV Nienburg vor 72 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SV Einheit Bernburg freuen.

Nienburg/MTU. Die 72 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten die Gäste aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Oliver Schmidt für Nienburg traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Eric Schmilorz (12.) erzielt wurde.

2:0 Vorsprung für 1. FSV Nienburg – 12. Minute

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Knop (57. Reichel), Schmilorz, Finze (76. Baer), Schmidt (87. Brauer), Neumeister, Lehmann (57. Stöhr), Dauch (81. Ebeling), Hensel, Kümmel

SV Einheit Bernburg: Käding – Pundzin (86. Sokolovskyi), Kuhn, Haiduk, Kupka (56. Wendel), Ehrich (67. Hammermann), Kupka (80. Kohl), Fischer, Walcer, Schaaf, Krug

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72