Dem 1. FSV Nienburg gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den SV Einheit Bernburg mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 72 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Nienburg/MTU. Die 72 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen die Gäste aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Nienburger legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

Minute 12: 1. FSV Nienburg liegt mit 2:0 vorne

Es sah nicht gut aus für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 schaffte es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Die Nienburger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Schmilorz, Dauch (81. Ebeling), Finze (76. Baer), Knop (57. Reichel), Zenker, Hensel, Lehmann (57. Stöhr), Kümmel, Schmidt (87. Brauer)

SV Einheit Bernburg: Käding – Kupka (80. Kohl), Ehrich (67. Hammermann), Kupka (56. Wendel), Fischer, Kuhn, Walcer, Haiduk, Pundzin (86. Sokolovskyi), Schaaf, Krug

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72