Der 1. FSV Nienburg erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 72 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Nienburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 72 Besuchern der Exte Arena am Steinbruch geboten. Die Nienburger waren den Gästen aus Bernburg mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Oliver Schmidt (1.FSV Nienburg) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Nienburger legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Eric Schmilorz der Torschütze (12.).

Es lief nicht gut für den SV Einheit Bernburg. In Minute 55 gelang es Spieler Nummer 4 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Denis Neumeister traf für Nienburg in Minute 73. Spielstand 3:1 für den 1. FSV Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Das Spiel endete bitter für den SV Einheit Bernburg. In Minute 85 lenkte Theodor Albert Hammermann den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. Der 1. FSV Nienburg sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Einheit Bernburg

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Knop (57. Reichel), Finze (76. Baer), Schmilorz, Kümmel, Neumeister, Lehmann (57. Stöhr), Dauch (81. Ebeling), Schmidt (87. Brauer), Hensel

SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Pundzin (86. Sokolovskyi), Kuhn, Haiduk, Ehrich (67. Hammermann), Walcer, Kupka (80. Kohl), Fischer, Kupka (56. Wendel), Schaaf

Tore: 1:0 Oliver Schmidt (8.), 2:0 Eric Schmilorz (12.), 2:1 Denys Haiduk (55.), 3:1 Denis Neumeister (73.), 4:1 Theodor Albert Hammermann (85.); Schiedsrichter: Sandro Friedrich (Kretzschau); Assistenten: Sebastian Proft, Jens Sittel; Zuschauer: 72