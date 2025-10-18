Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Darlingerode/Drübeck im Spiel gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die 125 Zuschauer auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Darlingerode/Drübeck ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Ilsenburger legten schon wenige Minuten später nach. Wieder war Reuss der Torschütze (16.).

Minute 16: SV Darlingerode/Drübeck mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Lukas Kubisch. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

35 Minuten nach der Pause konnte Reuss (Ilsenburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:1 gingen die Ilsenburger als Sieger vom Platz. Der SV Darlingerode/Drübeck rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Kühne, Boje, Stretzel, Festerling, Bressel, Niehoff, Braitmaier, Krebs (89. Mahrholz), Keil, Lüderitz

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Donner, Urban (46. Hinze), Reuss (80. Jürgens), Klaus, Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Papner, Kunzel, Donner (80. Kolbe), Hotopp (63. Watanabe), Stötzner

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125