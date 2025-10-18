Eine bittere Schlappe erlitt der SV Darlingerode/Drübeck an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 125 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Franz Joseph Neumann (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (8.). Marcel Reuss traf für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Reuss (16.) erzielt wurde.

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – 16. Minute

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Lukas Kubisch musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Nick Urban konnte in Minute 26 einnetzen und Stretzel legte in Minute 30 nach. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 73 schaffte es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Ilsenburger zu retten, das Match war jedoch verloren. Spielstand 4:1 für den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Reuss, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 auszubauen (80.). Die Ilsenburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel, Lüderitz, Kühne, Bressel, Niehoff, Braitmaier, Krebs (89. Mahrholz), Festerling, Boje, Keil

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Papner, Stötzner, Urban (46. Hinze), Neugebauer (70. Kiefer Morobel), Hotopp (63. Watanabe), Reuss (80. Jürgens), Kunzel, Donner, Klaus, Donner (80. Kolbe)

Tore: 0:1 Marcel Reuss (13.), 0:2 Marcel Reuss (16.), 0:3 Nick Urban (26.), 0:4 Marcel Reuss (30.), 1:4 Hendryk Stretzel (73.), 1:5 Marcel Reuss (80.); Schiedsrichter: Franz Joseph Neumann (Magdeburg); Assistenten: Frank-Detlef Stietzel, Leonard Lindner; Zuschauer: 125