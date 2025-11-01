Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber der ZLG Atzendorf/Förderstedt machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das Match zwischen Darlingerode/Drübeck und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer deutlichen 1:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Justin Hoppmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (1.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lukas Hengstmann den Ball ins Netz (5.).

Minute 5: SV Darlingerode/Drübeck mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Darlingerode/Drübeck kassierte einmal Gelb.

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Daniel Pfau, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu festigen (64.).

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Trute, Boje, Wachsmuth, Krebs, Kühne (81. Bressel), Niehoff, Lüderitz (55. Röder), Keck, Stretzel (76. Gallert), Weidner

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Camsky, Smetana, Hoppmann, Pfau, Machacek, Hengstmann, Wolter, Tolle, Tupy, Maier (74. Früchtel)

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65