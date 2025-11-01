Fußball-Landesklasse 3: Am Samstag war der SV Darlingerode/Drübeck gegenüber der ZLG Atzendorf/Förderstedt machtlos und wurde 1:4 (0:3) besiegt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Mike Knobelsdorf. Der Trainer von Darlingerode/Drübeck musste sein Team bei einer 1:4 (0:3)-Niederlage gegen Atzendorf/Förderstedt beobachten.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Justin Hoppmann für Atzendorf/Förderstedt traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (5.) erzielt wurde.

SV Darlingerode/Drübeck hinkt 0:2 hinterher – Minute 5

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Machacek konnte in Minute 25 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Darlingerode/Drübeck. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für die ZLG Atzendorf/Förderstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Darlingerode/Drübeck steckte einmal Gelb ein.

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Daniel Pfau (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen (64.). Mit 4:1 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Krebs, Lüderitz (55. Röder), Stretzel (76. Gallert), Trute, Niehoff, Wachsmuth, Keck, Boje, Kühne (81. Bressel), Weidner

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hengstmann, Tupy, Tolle, Hoppmann, Smetana, Wolter, Maier (74. Früchtel), Machacek, Pfau, Camsky

Tore: 0:1 Justin Hoppmann (1.), 0:2 Lukas Hengstmann (5.), 0:3 Martin Machacek (25.), 1:3 Max Boje (54.), 1:4 Daniel Pfau (64.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Axel Bänsch, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 65