Nienburg/MTU. Das Match zwischen Nienburg und Langenstein ist mit einer klaren 1:4 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Langensteiner legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Niklas Hanke der Torschütze (22.).

22. Minute: 1. FSV Nienburg 0:2 im Hintertreffen

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 schaffte es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Daniel Holtzheuer den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 festigte (81.). Damit war der Triumph der Langensteiner entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Günther, Ebeling (52. Schmidt), Finze (78. Kober), Hensel, Neumeister, Zenker, Schmilorz, Kümmel (69. Reichel), Lehmann (52. Lietz), Dobrin

SV Langenstein: Eitz – Priese, Gifhorn (82. Herrmann), Neutzner (65. Holtzheuer), Pinta (60. Eska), Götting (82. Schulmeyer), Bellan (60. Liebing), Krumnow, Rappe, Schulze, Hanke

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40