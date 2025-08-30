Fußball-Landesklasse 3: In der Partie am Samstag war der FC Einheit Wernigerode II gegenüber dem SC Germ.1993 Kroppenstedt machtlos und wurde mit 1:3 (1:1) vom Platz gefegt.

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Martin Jung. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Kroppenstedt beobachten.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Malik Ibrahim (34.) erzielt wurde.

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Helbig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (84.). Damit war der Triumph der Kroppenstedter gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Herbst (77. Riemann), Foltis, Radomski, Niehoff (57. Vollmer), Schmidt, Kodatis (46. Blecker), Ibrahim, Peszt, Müller, Kuhnhold

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Hoffmann (87. Franke), Conrad (87. Mohr), Liehr (64. Bode), Böttger, Scheunert, Gruhle, Apelt (58. Zeppernick), Tobisch, Stein (46. Helbig), Peschek

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62