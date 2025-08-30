Der FC Einheit Wernigerode II hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt mit 1:3 (1:1).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Martin Jung. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Kroppenstedt beobachten.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Manuel Hoffmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Malik Ibrahim den Ball ins Netz (34.).

Unentschieden. Kroppenstedts Hoffmann konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Felix Helbig den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (84.). Damit war der Erfolg der Kroppenstedter gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – SC Germ.1993 Kroppenstedt

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Kodatis (46. Blecker), Peszt, Herbst (77. Riemann), Müller, Schmidt, Ibrahim, Niehoff (57. Vollmer), Kuhnhold, Radomski, Foltis

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Stein (46. Helbig), Liehr (64. Bode), Hoffmann (87. Franke), Gruhle, Böttger, Peschek, Scheunert, Tobisch, Conrad (87. Mohr), Apelt (58. Zeppernick)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (30.), 1:1 Malik Ibrahim (34.), 1:2 Manuel Hoffmann (47.), 1:3 Felix Helbig (84.); Schiedsrichter: Jonas Boxhorn (Magdeburg); Assistenten: Johann Eisfeld, Jan Erik Göbecke; Zuschauer: 62