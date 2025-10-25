Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt gegen die Germania Wernigerode ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Mit einem Gleichstand sind die ZLG Atzendorf/Förderstedt und die Germania Wernigerode am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportforum - Platz 1.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Marc-Benjamin Müller für Wernigerode traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

78. Minute ZLG Atzendorf/Förderstedt auf Augenhöhe mit Germania Wernigerode – 1:1

In Minute 78 fiel das letzte Tor der Partie. 33 Minuten nach der Pause gelang es Lukas Hengstmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Staßfurter zu erreichen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Hoppmann, Hengstmann, Früchtel, Bock, Machacek, Camsky, Smetana, Pfau, Tolle (65. Jesse), Ulze

Germania Wernigerode: Berger – Krokowski, Seil, Hahne, Müller, Kugenbuch, Deunert (76. Stechhahn), Mittag (44. Thiel), Sölle (64. Kubanek), Wagner, Mock

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51