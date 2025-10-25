Für den Gastgeber ZLG Atzendorf/Förderstedt endete das Duell mit der Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und der Germania Wernigerode mit einem Unentschieden.

Gleich nach dem Anstoß schoss Marc-Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

1:1 für ZLG Atzendorf/Förderstedt und Germania Wernigerode – Minute 78

33 Minuten nach der Pause konnte Lukas Hengstmann (Atzendorf/Förderstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Atzendorf/Förderstedt erreichen (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Früchtel, Smetana, Ulze, Hengstmann, Tolle (65. Jesse), Hoppmann, Bock, Machacek, Pfau, Camsky

Germania Wernigerode: Berger – Müller, Kugenbuch, Mittag (44. Thiel), Hahne, Sölle (64. Kubanek), Wagner, Mock, Deunert (76. Stechhahn), Krokowski, Seil

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51