Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von ZLG Atzendorf/Förderstedt und Germania Wernigerode am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Staßfurt/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der ZLG Atzendorf/Förderstedt und der Germania Wernigerode mit einem Unentschieden.

Gleich nach Spielstart schoss Marc-Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Minute 78 ZLG Atzendorf/Förderstedt und Germania Wernigerode im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die ZLG Atzendorf/Förderstedt fiel 33 Minuten nach der Pause, als Lukas Hengstmann den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Staßfurter Team errang (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die Germania Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – Germania Wernigerode

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Machacek, Bock, Hengstmann, Pfau, Hoppmann, Ulze, Camsky, Tolle (65. Jesse), Smetana, Früchtel

Germania Wernigerode: Berger – Hahne, Wagner, Krokowski, Mittag (44. Thiel), Kugenbuch, Sölle (64. Kubanek), Seil, Mock, Deunert (76. Stechhahn), Müller

Tore: 0:1 Marc-Benjamin Müller (4.), 1:1 Lukas Hengstmann (78.); Schiedsrichter: Celina Merkelbach (Thale); Assistenten: Stephan Pohl, Lukas Nowotzin; Zuschauer: 51