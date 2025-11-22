Am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erzielte der Gastgeber SV Darlingerode/Drübeck gegen den SV Einheit Bernburg ein 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Ilsenburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Darlingerode/Drübeck und SV Einheit Bernburg ist gleichauf geendet.

Alexander Weber (SV Einheit Bernburg) netzte 19 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Minute 62 SV Darlingerode/Drübeck gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 1:1

Das rettende Tor für den SV Darlingerode/Drübeck fiel 17 Minuten nach der Pause, als Max Boje den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Ilsenburger Team erzielte (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Darlingerode/Drübeck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Einheit Bernburg

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Mahrholz, Wachsmuth, Trute, Boje, Braitmaier, Stretzel, Gallert (46. Keil), Röder, Niehoff, Lüderitz (52. Bressel)

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (46. Kohl), Schule, Krüger (52. Homri), Fischer, Kuhn, Kupka (63. Krug), Haiduk, Krug, Weber, Pundzin

Tore: 0:1 Alexander Weber (19.), 1:1 Max Boje (62.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Stefan Mattauch, Leonard Friedrich; Zuschauer: 30