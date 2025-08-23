Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Germania Wernigerode und Quedlinburger SV ist auf Augenhöhe geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Christopher Seil vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Anton Mittag das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode und Quedlinburger SV im Gleichstand – 1:1

Nach wenigen Momenten gelang es Nico Stertz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Quedlinburgerer zu erlangen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – S. Seil, A. Seil, Mittag (60. Wagner), Mock, Krokowski, Thiel (46. Sölle), Kugenbuch (46. Blume), L. T. Hahne (71. Stechhahn), Müller, M. Hahne (60. Beck)

Quedlinburger SV: Bachor – Hamann, Deiters, Pflug (90. Henneberg), Stertz (71. Bode), Filippov, Apel (77. Fritsch), Spannaus, Brunner, Lindow, Möller (62. Struckmeyer)

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51