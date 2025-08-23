Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein Germania Wernigerode gegen den Quedlinburger SV ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Anton Mittag (Germania Wernigerode) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode auf Augenhöhe mit Quedlinburger SV – 1:1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Nico Stertz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Quedlinburgerer Team erzielte (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – L. T. Hahne (71. Stechhahn), Mittag (60. Wagner), Mock, M. Hahne (60. Beck), Kugenbuch (46. Blume), Müller, Thiel (46. Sölle), S. Seil, Krokowski, A. Seil

Quedlinburger SV: Bachor – Stertz (71. Bode), Möller (62. Struckmeyer), Spannaus, Deiters, Apel (77. Fritsch), Pflug (90. Henneberg), Brunner, Hamann, Filippov, Lindow

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51