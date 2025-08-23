Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Germania Wernigerode und Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Wernigerode/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag auseinander gegangen. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Anton Mittag (Germania Wernigerode) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

46. Minute Germania Wernigerode und Quedlinburger SV im Gleichstand – 1:1

Nur zwei Minuten später konnte Nico Stertz (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Quedlinburger erlangen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – M. Hahne (60. Beck), Mock, Krokowski, A. Seil, Müller, S. Seil, Kugenbuch (46. Blume), L. T. Hahne (71. Stechhahn), Mittag (60. Wagner), Thiel (46. Sölle)

Quedlinburger SV: Bachor – Stertz (71. Bode), Spannaus, Hamann, Brunner, Deiters, Apel (77. Fritsch), Filippov, Pflug (90. Henneberg), Lindow, Möller (62. Struckmeyer)

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51