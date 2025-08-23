Für den Gastgeber Germania Wernigerode endete das Spiel gegen den Quedlinburger SV am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Wernigerode/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Germania Wernigerode und der Quedlinburger SV am Samstag vom Platz gegangen. 51 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 37.). Anton Mittag (Germania Wernigerode) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Minute 46 Germania Wernigerode auf Augenhöhe mit Quedlinburger SV – 1:1

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Nico Stertz (Quedlinburger) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Quedlinburger erreichen (46.). In Spielminute 87 handelte sich die Germania Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Quedlinburger SV

Germania Wernigerode: Berger – Mittag (60. Wagner), Müller, Krokowski, Kugenbuch (46. Blume), Mock, A. Seil, Thiel (46. Sölle), M. Hahne (60. Beck), S. Seil, L. T. Hahne (71. Stechhahn)

Quedlinburger SV: Bachor – Möller (62. Struckmeyer), Lindow, Deiters, Pflug (90. Henneberg), Stertz (71. Bode), Filippov, Hamann, Apel (77. Fritsch), Brunner, Spannaus

Tore: 1:0 Anton Mittag (44.), 1:1 Nico Stertz (46.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Alexander Gumprecht, Andreas Weller; Zuschauer: 51