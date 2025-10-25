Eine herbe Schlappe erlitt der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Osterwieck. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 127 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Die Ilsenburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zwei Minuten nach Spielbeginn von Nick Urban ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Osterwieckern eine unerwartete Führung (2.). Die Osterwiecker legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (10.).

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Osterwieck steckte einmal Gelb ein. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Hildach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:5 zu erweitern (70.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Kuthe (74. Kiefer Morobel), Hanns, Berndt, Abel, Reuss (86. Sielaff), Urban, Hinze (56. Waldmann), Donner, Klaus, Hotopp

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Klein, Krumpach, Badstübner (65. Schmidt), Gens, Hildach, Diefert (65. Badstübner), Dzial, Kessler (65. Bormann), Steinke, Meyer

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127