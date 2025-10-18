Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:0).

Bernburg/MTU. Das Match zwischen Bernburg und Atzendorf/Förderstedt ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Thomas Schmidt (Elbingerode) eine Gelbe Karte an die Gäste (58.). Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 19 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Sebastian Tolle das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (64.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Lukas Hengstmann (78.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg liegt 0:2 im Rückstand – 78. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 84: Atzendorf/Förderstedt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Martin Machacek ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Bereits eine Minute später konnte Tolle (Atzendorf/Förderstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 gingen die Staßfurter als Sieger vom Platz. In Spielminute 88 handelte sich die ZLG Atzendorf/Förderstedt noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich, Pundzin, Salehzada (46. Homri), Kupka (55. Lorenz), Krüger, Apel (76. Kohl), Schaaf, Fischer, Haiduk, Walter (70. Schwarz)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Ulze (80. Raschek), Smetana, Pfau, Tolle, Hoppmann (86. Wolter), Machacek, Bock, Hengstmann, Maier (75. Früchtel), Camsky

Tore: 0:1 Sebastian Tolle (64.), 0:2 Lukas Hengstmann (78.), 0:3 Martin Machacek (84.), 0:4 Sebastian Tolle (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Jan Schwikowski, Tero Wilhelm; Zuschauer: 115