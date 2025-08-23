Eine bittere Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Nienburg beobachten.

Denis Neumeister traf für den 1.FSV Nienburg in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

Minute 21: SV Einheit Bernburg mit 0:2 im Rückstand

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Knop den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (79.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Nienburger aber nicht mehr einholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – M. Krug, Schaaf, Walter (86. Y. J. Krug), Krüger, Haiduk, Fischer, Homri (66. Salehzada), Walcer (46. Kupka), Lorenz (55. Kohl), Ehrich (77. Zavatta)

1. FSV Nienburg: Held – Lehmann, Hensel (90. Brauer), Finze (75. Totzke), Zenker, Lietz (57. Dobrin), Günther, Schmidt (75. Reichel), Knop, Neumeister, Baer (67. Kober)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135