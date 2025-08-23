Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den 1. FSV Nienburg unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2).

Denis Neumeister (1.FSV Nienburg) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Nienburger brach nicht ab. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Knop (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Einheit Bernburg rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Lorenz (55. Kohl), Krüger, Walter (86. Y. J. Krug), Homri (66. Salehzada), Fischer, Schaaf, M. Krug, Walcer (46. Kupka), Ehrich (77. Zavatta), Haiduk

1. FSV Nienburg: Held – Lehmann, Finze (75. Totzke), Neumeister, Hensel (90. Brauer), Schmidt (75. Reichel), Günther, Zenker, Knop, Lietz (57. Dobrin), Baer (67. Kober)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135