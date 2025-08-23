Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat der SV Einheit Bernburg auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den 1. FSV Nienburg unterlag das Team von Marcel Lehmann mit 0:4 (0:2).

Bernburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Marcel Lehmann. Der Trainer von Bernburg musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Nienburg beobachten.

In Minute 16 schoss Denis Neumeister das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Philipp Finze den Ball ins Netz (21.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur kurz darauf gelang es Knop, den Ball erneut ins Netz zu befördern (79.). Um die Gegner einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – M. Krug, Ehrich (77. Zavatta), Krüger, Fischer, Homri (66. Salehzada), Walter (86. Y. J. Krug), Lorenz (55. Kohl), Schaaf, Haiduk, Walcer (46. Kupka)

1. FSV Nienburg: Held – Knop, Schmidt (75. Reichel), Baer (67. Kober), Lehmann, Zenker, Finze (75. Totzke), Neumeister, Lietz (57. Dobrin), Günther, Hensel (90. Brauer)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135