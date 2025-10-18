Eine herbe Schlappe erlitt die Germania Wernigerode an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den Blankenburger FV. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 0:4 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte in der 1. Minute der zweiten Halbzeit (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Julian Yannik Matthes den Ball ins Netz (56.).

Germania Wernigerode liegt 0:2 im Rückstand – 56. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.). Damit war der Triumph der Blankenburger entschieden. Die Germania Wernigerode rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Wagner (55. C. Seil), Mock (61. Thiel), Mittag, Hahne (55. Blume), A. Seil, Krokowski, Deunert, S. Seil, Müller (80. Stechhahn), Kugenbuch

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Kuhbach, Schröder, Krause (38. Kupke), Müller, Matthes (60. Schnabel), Huch (68. Lepetit), Paul, Reinhardt (78. Pluskat), Alhndi (73. Alhndi)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85