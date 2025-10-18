Signifikant unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode im Spiel gegen den Blankenburger FV am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste sein Team bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Start zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Daniel Thiel kam rein für Alexander Mock und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der 90. Minute gelang es Louis Lepetit, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 auszubauen (90.). Die Wernigeroder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Müller (80. Stechhahn), Deunert, Wagner (55. C. Seil), S. Seil, Krokowski, Mittag, Hahne (55. Blume), Kugenbuch, A. Seil, Mock (61. Thiel)

Blankenburger FV: Effler – Schwarzenberg, Alhndi (73. Alhndi), Huch (68. Lepetit), Kuhbach, Schröder, Matthes (60. Schnabel), Reinhardt (78. Pluskat), Müller, Paul, Krause (38. Kupke)

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85