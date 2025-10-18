Klar unterlegen zeigte sich die Germania Wernigerode im Spiel gegen den Blankenburger FV letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

Germania Wernigerode sieht sich 0:2 im Rückstand – 56. Minute

Der Siegeszug der Blankenburger brach nicht ab. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Louis Lepetit (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Blankenburger den Platz als Sieger. Die Wernigeroder sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – A. Seil, S. Seil, Hahne (55. Blume), Kugenbuch, Mock (61. Thiel), Mittag, Krokowski, Deunert, Müller (80. Stechhahn), Wagner (55. C. Seil)

Blankenburger FV: Effler – Reinhardt (78. Pluskat), Krause (38. Kupke), Matthes (60. Schnabel), Alhndi (73. Alhndi), Kuhbach, Schröder, Müller, Huch (68. Lepetit), Paul, Schwarzenberg

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85