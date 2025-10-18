Fußball-Landesklasse 3: An diesem Wochenende hat die Germania Wernigerode im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den Blankenburger FV unterlag das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das Match zwischen Wernigerode und Blankenburg ist mit einer klaren 0:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Simon Müller (Blankenburger FV) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Julian Yannik Matthes (56.) erzielt wurde.

Germania Wernigerode hinkt 0:2 hinterher – 56. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Daniel Thiel ersetzte Alexander Mock und Clayton Stechhahn kam rein für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite sprangen Louis Lepetit für Marc Henry Huch und Mohamed Zahr Alhndi für Mohamed Alhndi ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Louis Lepetit den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 ausbaute (90.). Damit war der Triumph der Blankenburger gesichert. Die Wernigeroder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Krokowski, A. Seil, Müller (80. Stechhahn), Hahne (55. Blume), Mittag, S. Seil, Kugenbuch, Wagner (55. C. Seil), Mock (61. Thiel), Deunert

Blankenburger FV: Effler – Matthes (60. Schnabel), Krause (38. Kupke), Kuhbach, Schwarzenberg, Schröder, Alhndi (73. Alhndi), Müller, Reinhardt (78. Pluskat), Huch (68. Lepetit), Paul

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85