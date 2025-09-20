Der Quedlinburger SV hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen die VfB Germania Halberstadt II mit 0:2 (0:1).

Quedlinburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Mario Fehnle. Der Trainer von Quedlinburger musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Halberstadt beobachten.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück – 64. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Platz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (64.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Quedlinburger SV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der VfB Germania Halberstadt II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Quedlinburgerer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – VfB Germania Halberstadt II

Quedlinburger SV: Geuer – Spannaus (83. Gabriel), Brunner, Beti, Rieneckert, Stertz (46. Pathak), Deiters, Hamann (63. Möller), Pflug (66. Rink), Struckmeyer (61. Bode), Filippov

VfB Germania Halberstadt II: König – Eckert (83. Al-Ali), Wiedenbein (76. Wenig), Dannhauer, Stender, Platz, Genschmar, Theile (83. Wanka), Conrad (46. Lippoldt), Tunsch, Allner (76. Menge)

Tore: 0:1 Leon-Joel Platz (19.), 0:2 Leon-Joel Platz (64.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Reiner Henze, Torsten Meiners; Zuschauer: 56