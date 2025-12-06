Für den Gastgeber Quedlinburger SV endete das Spiel gegen den SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Quedlinburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg mit einem torlosen 0:0 (0:0). 52 Zuschauer waren auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 live dabei. Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

0:0 für Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg –

Die Quedlinburgerer haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Beti, Filippov (46. Hahn), Hamann, Stertz, Rieneckert, Struckmeyer, Möller, Deiters, Brunner, Rink

SV Einheit Bernburg: Käding – Apel (81. Homri), Haiduk, Pundzin, Kupka, Fischer, Weber (69. Hammermann), Kuhn, Kupka (84. Erdmann), Krug, Ehrich

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52