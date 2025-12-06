Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Möller, Rink, Deiters, Stertz, Beti, Struckmeyer, Rieneckert, Filippov (46. Hahn), Hamann, Brunner

SV Einheit Bernburg: Käding – Krug, Fischer, Kupka, Ehrich, Apel (81. Homri), Kupka (84. Erdmann), Haiduk, Pundzin, Kuhn, Weber (69. Hammermann)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52