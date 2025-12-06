Ergebnis 13. Spieltag 0:0 – Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg spielen unentschieden
Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein Quedlinburger SV gegen den SV Einheit Bernburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Quedlinburg
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.
Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg
Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, Rieneckert, Deiters, Beti, Stertz, Brunner, Rink, Filippov (46. Hahn), Möller, Struckmeyer
SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Kupka (84. Erdmann), Krug, Kuhn, Pundzin, Ehrich, Apel (81. Homri), Fischer, Kupka, Weber (69. Hammermann)
; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52