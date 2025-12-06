Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 erreichte der Heimverein Quedlinburger SV gegen den SV Einheit Bernburg ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Quedlinburg/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg. 52 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2. Schiri Peter Von Elsner (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sieben Karten verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Quedlinburger SV gleichauf mit SV Einheit Bernburg – 0:0

Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, Rieneckert, Deiters, Beti, Stertz, Brunner, Rink, Filippov (46. Hahn), Möller, Struckmeyer

SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Kupka (84. Erdmann), Krug, Kuhn, Pundzin, Ehrich, Apel (81. Homri), Fischer, Kupka, Weber (69. Hammermann)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52