Für den Gastgeber Quedlinburger SV endete das Duell mit dem SV Einheit Bernburg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.

Quedlinburg/MTU. Auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 haben 52 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem Quedlinburger SV und dem SV Einheit Bernburg verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Peter Von Elsner (Magdeburg) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Quedlinburger SV und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 0:0

Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Einheit Bernburg

Quedlinburger SV: Demchenko – Hamann, Rink, Struckmeyer, Möller, Deiters, Rieneckert, Filippov (46. Hahn), Brunner, Stertz, Beti

SV Einheit Bernburg: Käding – Weber (69. Hammermann), Kuhn, Apel (81. Homri), Haiduk, Pundzin, Fischer, Krug, Kupka, Ehrich, Kupka (84. Erdmann)

; Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Adrian Gehring, Jonas Mädel; Zuschauer: 52