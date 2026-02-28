Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verliert auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Robert Niebuhr traf für den Eilslebener SV in Spielminute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener legten nur wenige Minuten später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – 19. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte einmal Gelb. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Es blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Carlo Bernd Köhler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (75.). Damit war der Sieg der Eilslebener entschieden. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon (46. Zarek), Wald (76. Ladewig), Aldinar (81. Hejhemo), Kutz, Oeding, Alali Alhamad, Koopmann, Niemann, Schulz, Richard

Eilslebener SV: Schmidtke – Wittek, Niebuhr, Hampel (85. Roloff), Badeleben, Bockwoldt, Bach, Haus (54. Ruprecht), Hasse (73. Falk), Jakobs (82. Weber), Matthies (64. Köhler)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58