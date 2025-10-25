Für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt endete der 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 2:3 (1:1).

Magdeburg/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und die TSG Grün-Weiß Möser I am Samstag 2:3 (1:1) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jens Strübing vor: In der 42. Spielminute schoss Tim Rieche mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Vinzent Rasche den Ball ins Netz (45.).

Minute 45 TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gleichauf mit TSG Grün-Weiß Möser I – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die TSG Grün-Weiß Möser I musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Felix Reuper/Magdeburg-Neustadt (74.), gefolgt von Robin Kloska (TSG Grün-Weiß Möser I) in Minute 79. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Willi Küllmey den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Möser sicherte (80.). Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt rutschte auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – TSG Grün-Weiß Möser I

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Fischer, Alali Alhamad, Iyamu, Rasche, Simon, Reuper, Kutz, Rohde (58. Hildebrandt), Oeding, Schulz

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Rieche (59. Nord), Küllmey, Moratschke, Thiele (77. Henning), Eickhoff, Pilz, Rick, Kloska, Sachs, Jentzsch

Tore: 0:1 Tim Rieche (42.), 1:1 Vinzent Rasche (45.), 2:1 Felix Reuper (74.), 2:2 Robin Kloska (79.), 2:3 Willi Küllmey (80.); Zuschauer: 54