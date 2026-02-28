Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem TuS 1860 Magdeburg-Neustadt am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 2:4 (1:3) gegen den Eilslebener SV verabschieden musste.

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt unterliegt auf dem heimischen Platz mit 2:4 gegen Eilslebener SV

Magdeburg/MTU. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt und der Eilslebener SV haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:4 (1:3).

Robert Niebuhr (Eilslebener SV) netzte 16 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Eilslebener legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Niebuhr der Torschütze (19.).

Minute 19: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 0:2 im Hintertreffen

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Philipp Christian Kutz für Magdeburg-Neustadt (26.). Die Partie blieb spannend. Marlon Badeleben (Eilsleben) traf in Minute 40. Mats-Arne Koopmann traf für Magdeburg-Neustadt (66). Spielstand 3:2 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt kassierte noch einmal Gelb.

30 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Carlo Bernd Köhler (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 4:2 verließen die Eilslebener den Platz als Sieger. Die Gegner vom TuS 1860 Magdeburg-Neustadt beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Eilslebener SV

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Richard, Alali Alhamad, Niemann, Koopmann, Oeding, Wald (76. Ladewig), Kutz, Simon (46. Zarek), Schulz, Aldinar (81. Hejhemo)

Eilslebener SV: Schmidtke – Matthies (64. Köhler), Hasse (73. Falk), Bockwoldt, Bach, Wittek, Badeleben, Jakobs (82. Weber), Hampel (85. Roloff), Niebuhr, Haus (54. Ruprecht)

Tore: 0:1 Robert Niebuhr (16.), 0:2 Robert Niebuhr (19.), 1:2 Philipp Christian Kutz (26.), 1:3 Marlon Badeleben (40.), 2:3 Mats-Arne Koopmann (66.), 2:4 Carlo Bernd Köhler (75.); Schiedsrichter: Thorsten Ebeling (Gardelegen); Assistenten: Willi Böhme, Oskar Müller; Zuschauer: 58